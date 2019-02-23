Шкриняр не хочет переходить в Манчестер Юнайтед

Защитник Интера Милан Шкриняр не планирует менять команду во время летнего трансферного окна.

Словацкого центрбека "нерадзурри" не привлекает идея потенциального перехода в Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, Шкриняр может вскоре подписать новое соглашение с Интером, чтобы положить конец слухам о возможном уходе.

Манчестер Юнайтед летом планирует приобрести центрального защитника и именно словака видит приоритетным кандидатом.

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Добавим, что вскоре Интер может официально объявить о подписании предварительного контракта с капитаном Атлетико Диего Годином, о чем уже сообщил Джузеппе Маротта.