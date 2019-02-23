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Шкриняр не хочет переходить в Манчестер Юнайтед

06:30 46 Читати українською
Шкриняр не хочет переходить в Манчестер Юнайтед
Милан Шкриняр / фото из соцсетей

Защитник Интера Милан Шкриняр не планирует менять команду во время летнего трансферного окна.

Словацкого центрбека "нерадзурри" не привлекает идея потенциального перехода в Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomercato.

Шкриняр подпишет с Интером новый контракт с зарплатой в 3 млн евро в год

По информации издания, Шкриняр может вскоре подписать новое соглашение с Интером, чтобы положить конец слухам о возможном уходе.

Манчестер Юнайтед летом планирует приобрести центрального защитника и именно словака видит приоритетным кандидатом.

Манчестер Юнайтед ищет защитника – среди целей три представителя Серии А

Добавим, что вскоре Интер может официально объявить о подписании предварительного контракта с капитаном Атлетико Диего Годином, о чем уже сообщил Джузеппе Маротта.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Интер Интер Милан Шкриняр Милан Шкриняр
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