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Шкриняр назвал оригинальную тройку лучших защитников мира

09:30 14 Читати українською
Шкриняр назвал оригинальную тройку лучших защитников мира
Милан Шкриняр / ФК Интер

Защитник миланского Интера Милан Шкриняр поделился мыслями относительно лучших в своем амплуа и назвал самого комфортного одноклубника, с которым приходилось играть.

"Лучший защитник в мире – Серхио Рамос. Он настоящий лидер. После него я бы выделил Вирджила ван Дейка за то, что он сделал за последние два или три года. Кроме них – Калиду Кулибали, даже если сейчас у него трудный период.

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С кем нравилось играть больше всего? Я думаю, Бруну Фернандеш был одним из лучших среди моих одноклубников. Мы играли вместе в Сампдории, он всегда мне нравился", – цитирует Шкриняра официальная страница миланского клуба в социальной сети Facebook.

Напомним, Милан перешел в Интер из Сампдории в июле 2017 года за 34 млн евро. В текущем сезоне 25-летний словак сыграл за свою команду в 32 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

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