Школьник установил возрастной рекорд чемпионата Ирландии

В ирландской лиге побит очередной рекорд – за Богемиан дебютировал 14-летний игрок.
Нападающий ирландского клуба Богемиан Эван Фергюсон стал самым молодым футболистом в истории высшего дивизиона Ирландии. 14-летний форвард вышел на замену в конце матча с Дерри Сити.
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Он побил рекорд Оуэна Моррисона, который ранее дебютировал за Дерри Сити в канун своего 16-летия.
Эван Фергюсон родился в октябре 2004 года. Интересно, что именно в этом месяце за Барселону дебютировал Лионель Месси.