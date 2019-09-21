Школьник установил возрастной рекорд чемпионата Ирландии

Эван Фергюсон в борьбе с игроком лондонского Челси

В ирландской лиге побит очередной рекорд – за Богемиан дебютировал 14-летний игрок.

Нападающий ирландского клуба Богемиан Эван Фергюсон стал самым молодым футболистом в истории высшего дивизиона Ирландии. 14-летний форвард вышел на замену в конце матча с Дерри Сити.

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Он побил рекорд Оуэна Моррисона, который ранее дебютировал за Дерри Сити в канун своего 16-летия.

Эван Фергюсон родился в октябре 2004 года. Интересно, что именно в этом месяце за Барселону дебютировал Лионель Месси.

#Bohs-SKB 1️⃣4️⃣-year-old Evan Ferguson on for his league debut, replacing Luke Wade-Slater. ️ — Bohemian FC (@bfcdublin) September 20, 2019