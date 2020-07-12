Школьник оказался обидчиком Заха – полиция арестовала маленького расиста

История с расистскими оскорблениями в адрес вингера Кристал Пэлас Вилфреда Заха получила неожиданное продолжение.

Звезду "орлов" оскорблял 12-летний парень из Солихалла, информирует Sky Sports.

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Полиция Уэст-Мидлендса начала расследование после того, как Заха пожаловался на угрозы в соцсетях. Поиски вывели на след школьника, который таким образом решил оказать давление на лидера Кристал Пэлас перед матчем против Астон Виллы. Маленького нарушителя уже арестовали, о дальнейших действиях правоохранительных органов будет известно позже.

Добавим, что Заха вышел в основе на матч с Астон Виллой (0:2), но отличиться результативным действием не смог.

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