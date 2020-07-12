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Школьник оказался обидчиком Заха – полиция арестовала маленького расиста

19:31 - Читати українською
Школьник оказался обидчиком Заха – полиция арестовала маленького расиста
Вилфред Заха / Getty Images

История с расистскими оскорблениями в адрес вингера Кристал Пэлас Вилфреда Заха получила неожиданное продолжение.

45+4’ Трезеге
59’ Трезеге
 
45+4’ Трезеге
59’ Трезеге

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Полиция Уэст-Мидлендса начала расследование после того, как Заха пожаловался на угрозы в соцсетях. Поиски вывели на след школьника, который таким образом решил оказать давление на лидера Кристал Пэлас перед матчем против Астон Виллы. Маленького нарушителя уже арестовали, о дальнейших действиях правоохранительных органов будет известно позже.

Добавим, что Заха вышел в основе на матч с Астон Виллой (0:2), но отличиться результативным действием не смог.

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Теги
Англия Астон Вилла - Кристал Пэлас Уилфрид Уилфрид Заха Кристал Пэлас Кристал Пэлас Расизм в футболе
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