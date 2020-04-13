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"Школа заканчивается в 16 лет и все – Вторая лига или завод": Пятов – о сложном начале своего футбольного пути

21:39 33 Читати українською
"Школа заканчивается в 16 лет и все – Вторая лига или завод": Пятов – о сложном начале своего футбольного пути
Андрей Пятов / Сайт Шахтера

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов вспомнил непростые условия развития на заре своей карьеры.

"Надо учитывать фактор, который есть у современных игроков. Раньше не было команд U-19.

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Я пробивался с 16 лет, школа заканчивается и все – дальше идешь во Вторую лигу, если кто-то тебя увидит, или на завод работать, условно говоря. Если бы тогда были команды U-19, то я после школы имел бы еще шанс проявить себя, поиграть 2-3 года. Ранее гораздо труднее было", – признался Пятов в интервью YouTube-каналу УАФ.

Напомним, опытный голкипер является воспитанником кировоградского футбола, а его первым профессиональным клубом стала Ворскла. В 2007 году Пятов присоединился к Шахтеру, в котором стал настоящей легендой и дослужился до звания капитана сборной Украины.

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