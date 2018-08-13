Шкода: Славия готова и к пенальти в игре с Динамо

Форвард Славии Милан Шкода ожидает интенсивной игры с Динамо и отмечает, что пражская команда готовится к различным вариантам развития событий.

"В первую очередь, я верю в нашу команду. Надеюсь, что все будут играть самоотверженно и мы получим нужный результат. Конечно, мы рассматриваем и вариант с серией пенальти. Это не является приятным вариантом, но мы готовы и к нему.

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Планирую ли забить гол? Я уверенно себя чувствую, надеюсь, что смогу проявить себя в полную силу, и смогу увидеть гол в своем исполнении. Мы ожидаем, что завтра будет достаточно интенсивная игра, она будет построена на атаках. Мы готовимся ко всем вариантам развития игры.

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Кто наиболее запомнился из игроков Динамо? Извините, но скажу без имен, больше всего запомнились три активных игрока, к которым мы специально будем готовиться", – сказал нападающий чешской команды на пресс-конференции в понедельник на НСК Олимпийский.