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Шюррле вспомнил, как Тухель сравнил его с Раулем

09:56 55 Читати українською
Шюррле вспомнил, как Тухель сравнил его с Раулем
Андре Шюррле / ФК Спартак

Форвард Спартака Андре Шюррле рассказал, как находился под руководством Томаса Тухеля в Майнце.

"Когда мне было 17-18 лет, Тухель был моим тренером в академии, а в 19 забрал меня в основную команду Майнца.

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Однажды мы играли против Боруссии Д, где выступает мой лучший друг Марио Гетце. Тухель перед матчем дал мне листок бумаги, на котором были показаны характеристики Рауля Гонсалеса. Он подчеркнул, что у нас с ним очень много общего. Он отдается на поле, бьется за команду. Этот листок до сих пор лежит в спальне у моей мамы", – сказал Шюррле блогеру КраСава.

Этим летом немец перебрался из Фулхэма в московский Спартак, с которым уже вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.

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Теги
Мир Рауль Гонсалес Рауль Гонсалес Бланко Майнц Майнц Томас Тухель Томас Тухель Андре Шюррле Андре Шюррле
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