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Шюррле стремится покинуть Россию – агент форварда Спартака назвал причины

21:45 83 Читати українською
Шюррле стремится покинуть Россию – агент форварда Спартака назвал причины
Андре Шюррле / Фото Instagram

Инго Хаспел, агент нападающего московского Спартака Андре Шюррле, рассказал о будущем своего клиента.

"Андре хочет быть рядом со своей семьей в следующем году.

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Учитывая дальнейшее распространение коронавируса, в ближайшее время будет сложно передвигаться между странами", – цитирует Хаспела Bild.

Напомним, Спартак летом арендовал немца на год с возможностью дальнейшего выкупа игрока. Контракт Андре принадлежит дортмундской Боруссии.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шюррле провел 13 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Трансферы Андре Шюррле Андре Шюррле Спартак Москва Спартак Москва Россия Трансферы Чемпионата Германии
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