Шюррле стремится покинуть Россию – агент форварда Спартака назвал причины

Инго Хаспел, агент нападающего московского Спартака Андре Шюррле, рассказал о будущем своего клиента.

"Андре хочет быть рядом со своей семьей в следующем году.

Динамо может рассмотреть тренера из России, – Андронов

Учитывая дальнейшее распространение коронавируса, в ближайшее время будет сложно передвигаться между странами", – цитирует Хаспела Bild.

Напомним, Спартак летом арендовал немца на год с возможностью дальнейшего выкупа игрока. Контракт Андре принадлежит дортмундской Боруссии.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шюррле провел 13 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти