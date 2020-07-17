Шюррле шокировал решением завершить карьеру – герою ЧМ-2014 лишь 29 лет

Бывший вингер сборной Германии Андре Шюррле решил завершить футбольную карьеру.

Андре Шюррле повесил бутсы на гвоздь в возрасте 29 лет, сообщает Kicker.

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"Это решение давно назревало. Мне больше не нужны аплодисменты", – объяснил свое решение Шюррле в комментарии Spiegel. Последним клубом немецкого полузащитника стал московский Спартак, за который он выступал на правах аренды. До этого Андре успел поиграть за Майнц, Байер, Челси, Вольфсбург, Фулхэм и дортмундскую Боруссию.

Отметим, что наиболее ярко Шюррле себя проявил на ЧМ-2014, где стал одним из кузнецов победы Германии – в активе вингера 3 гола в плей-офф турнира и решающая голевая передача на Гётце в финале Мундиаля.

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