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Шюррле попал в сферу интересов Лацио

14:22 18 Читати українською
Шюррле попал в сферу интересов Лацио
Андре Шюррле / Фото из соцсетей

Полузащитник дортмундской Боруссии Андре Шюррле может вскоре сменить клуб.

Лацио проявляет интерес к немецкому полузащитнику Андреа Шюррле, сообщает Football Italia.

По словам источника, римский клуб всерьез заинтересован в услугах Шюррле, которому накануне руководство Боруссии позволило проводить переговоры с другими клубами.

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Кристал Пэлас также внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста, однако вариант с Лацио может стать более привлекательным для немца из-за участия команды в Лиге Европы.

Помешать трансферу может высокая заработная плата Шюррле. В Боруссии он получает 4,5 млн евро в год, однако, "орлы" готовы платить футболисту только 3 млн евро в год.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Андре Шюррле Андре Шюррле Лацио Лацио Италия Трансферы Чемпионата Италии
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