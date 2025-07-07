Буковина подписала 26-летнего вингера Евгения Пидлепенца, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с футболистом заключено на два года.

Карпаты досрочно распрощались с экс-игроком СК Днепр-1

Футболист является воспитанником академии Металлурга из Запорожья, а на юношеском уровне играл за Мункач и Александрию. Впоследствии получил шанс за рубежом – перебрался в испанского Депортиво, но выступал только за вторую команду, где отметился одним голом в семи матчах.

После возвращения в Украину выступал за Металлист и СК Днепр-1, а прошлый сезон провел в Карпатах, записав в свой актив 8 голов и 10 ассистов в 49 поединках.

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