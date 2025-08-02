Ингулец принимал Буковину в первом туре Первой лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига

Ингулец – Буковина – 0:0

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Летом Сергей Шищенко возглавил Буковину. Первый официальный матч под руководством нового наставника клуб из Черновцов проводил против Ингульца. В первом тайме команды почти ничего не создали, больше вели борьбу в центре поля.

После перерыва Буковина действовала острее, но, как и в первом тайме никак не удавалось переправить мяч в ворота. Это же касается и Ингульца. В итоге свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью между командами.

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