– Большое спасибо болельщикам за поддержку. Сегодня мы подарили им и городу много эмоций, ведь мы прошли дальше в Кубке действительно хорошую команду. Мы довольны игрой, действиями футболистов и результатом.

– Благодаря чему вам сегодня удалось победить?

– За счет дисциплины, качественных действий. Не все на футбольном поле было идеальным, но мы очень классно сыграли в обороне. Были моменты, когда мы позволяли Карпатам обострять, но я благодарен своим ребятам, что они справились с давлением и очень неплохо сыграли в переходных фазах и были агрессивными впереди. Особенно во втором тайме. Карпаты шли вперед и играли через длинные передачи, а мы выигрывали подборы и очень классно выходили из обороны в атаку.

– Сегодня вы победили благодаря голу после стандарта. Готовили ли вы этот аспект игры перед матчем с Карпатами?

– Мы уделяем внимание стандартам каждую неделю, тратя на это по 40 минут тренировок. Перед этой игрой я спрашивал у ребят: "Когда мы уже забьем со стандарта?" Сегодня нам это удалось и наконец мы забили со стандарта.

– Считаете, что у соперника перед матчем была недооценка Буковины?

– Нет, наверное у соперников главную роль сыграл психологический фактор. Ширятся слухи о смене тренера и много разговоров об отсутствии результатов. Поэтому психологическое состояние команды не такое, которое хотелось бы. Это сыграло нам на руку, ведь мы это понимали. Мы знали, что благодаря этому состоянию нам удастся получить результат.

– В стартовом составе вышли сразу четыре экс-игрока Карпат. Был ли в этом какой-то замысел?

– Нет, это сугубо футбольные моменты. Каждый наш футболист заслуживает играть в стартовом составе. Я очень благодарен ребятам за понимание. Для меня каждый игрок очень ценен и может в любой момент выйти на футбольное поле. Я очень благодарен им за понимание. Это футбольные моменты, которые планировались заранее, – цитирует Щищенко официальный сайт Карпат.

Напомним, что Буковина неожиданно одолела Карпаты в матче 1/16 Кубка Украины 1:0.

