22-летний украинец с первых минут вышел на матч 36-го тура АПЛ против Лестера и уже на старте шедеврально поразил чужие ворота.

Миколенко забил свой первый гол в Англии – невероятная красота ударом с лета

Одним из первых отреагировал на гол Виталия Алан Ширер. В Twitter легенда Ньюкасла и сборной Англии признался, что просто потрясен: "Вау. Какой потрясающий удар от Миколенко в моменте с его первым голом в АПЛ".

Победа над Лестером помогла Эвертону впервые за долгое время покинуть зону вылета и подняться на 16-ю строчку. Для украинского защитника эта встреча была юбилейной (10-й) в английском первенстве.

Wow. What a stunning a strike from #Mykolenko for his first @premierleague goal #LEIEVE — Alan Shearer (@alanshearer) May 8, 2022

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