Легенда Ньюкасла Алан Ширер признался, что до сих пор не может понять, почему тренерский штаб Реала не всегда привлекает Гарета Бейла к игре.

"Мы делали прямой эфир Кубка Англии в прошлом сезоне (Бейл выступал за Тоттенхэм на правах аренды – прим.). Я вспомнил о Гарете, когда посмотрел на него, он одиноко сидел на скамейке запасных.

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Это выглядело неправильно – то, что его держат в запасе, учитывая его карьеру. Я не могу понять, почему его не любят в Реале после такой карьеры в клубе", – цитирует Ширера Football.London со ссылкой на BBC.

Напомним, валлиец с 2013-го года, когда присоединился к Реалу, провел 254 встречи в сливочной футболке, но в последних сезонах начал угасать. Прошлую кампанию Гарет Бейл провел в аренде за Тоттенхэм.

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