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Ширер: Кепа выставил Сарри дураком на глазах у миллионов людей

12:18 24 Читати українською
Ширер: Кепа выставил Сарри дураком на глазах у миллионов людей
Маурицио Сарри / Фото express

Легендарный форвард сборной Англии Алан Ширер не подбирал слов, комментируя эпизод с участием голкипера и тренера Челси Кепы Арризабалаги и Маурицио Сарри в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити (3:4 пен.).

В конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

Кепа "возглавил" Челси вместо Сарри после поражения в финале Кубка английской лиги от Манчестер Сити

"Мне действительно понравилась идея Сарри выпустить Кабальеро, ведь Вилли знает большинство игроков Сити (Кабальеро выступал за Манчестер Сити с 2014 по 2017 год – прим.). Это могло бы дать Челси преимущество в серии пенальти.

И когда Кепа отказался уходить с поля, Господи, в Сарри было полное право разнести его. Здесь все дело в уважении, а Кепа выставил своего тренера дураком на глазах у миллионов людей. И это при том, что Сарре уже находится под огромным давлением и на грани того, чтобы потерять работу", – цитирует Ширера The Sun.

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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Теги
Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Кубок английской лиги Алан Ширер Кубок английской лиги 2018/19 Манчестер Сити - Челси Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага Челси Челси
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