Ширер: Кепа выставил Сарри дураком на глазах у миллионов людей

Легендарный форвард сборной Англии Алан Ширер не подбирал слов, комментируя эпизод с участием голкипера и тренера Челси Кепы Арризабалаги и Маурицио Сарри в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити (3:4 пен.).

В конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

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"Мне действительно понравилась идея Сарри выпустить Кабальеро, ведь Вилли знает большинство игроков Сити (Кабальеро выступал за Манчестер Сити с 2014 по 2017 год – прим.). Это могло бы дать Челси преимущество в серии пенальти.

И когда Кепа отказался уходить с поля, Господи, в Сарри было полное право разнести его. Здесь все дело в уважении, а Кепа выставил своего тренера дураком на глазах у миллионов людей. И это при том, что Сарре уже находится под огромным давлением и на грани того, чтобы потерять работу", – цитирует Ширера The Sun.

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