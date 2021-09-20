Накануне ПАОК в рамках 2-го тура греческой Суперлиги на выезде минимально обыграл Астерас (1:0).

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Сидклей вышел в стартовом составе "орлов" и уже на 15-й минуте наглядно доказал хозяевам поля, что атаковать через его зону может быть опасно.

Бразилец выбил мяч из-под ног Давида Кармоны и по инерции шипами влетел в гениталии испанцу. Кадры, от которых больно не только пострадавшему, но и как минимум мужской части зрителей, не убедили арбитра показать Сидклею желтую карточку.

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