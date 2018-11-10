Шиндер поделился собственным мнением касательно расширения УПЛ до 16 команд

Форвард Олимпика Антон Шиндер рассказал об адаптации в донецком клубе, работу с Вячеславом Шевчуком и Русланом Ротанем, а также прокомментировал возможное расширение УПЛ до 16 команд.

"В Олимпике очень хороший коллектив, очень хорошо меня приняли. Даже не могу назвать это адаптацией, потому что всех практически знал. Поэтому все только в положительных чертах.

"Не смешно ли, что инициатором расширения УПЛ является тренер аутсайдера?", – Вацко ответил Грозному

Вчера еще играли против друг друга, а сегодня Вячеслав Шевчук и Руслан Ротань тренеры. Могу только сказать все самое положительное о них как о людях и как о тренерах. Сам тренировочный процесс очень быстрый и интересен. Не хватает только положительных результатов, но я думаю это всегда так, когда строится новая игра. Требуется время. В скором будущем мы должны выигрывать.

Чем больше команд, тем лучше. Но если смотреть с другой стороны, все команды должны быть финансово стабильны. Чтобы не было так, что команда начинает сезон, а потом не хватает финансов и начинает сниматься с соревнований. Если команда стабильна финансово, по почему бы и нет, почему бы и не 16 команд", – цитирует Шиндера официальный сайт Олимпика.

Гримм: Расширение УПЛ до 16 команд очень важно для развития футбола​​​​​​​