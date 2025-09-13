Бенфика сыграла вничью с Санта-Кларой (1:1) в матче 5-го тура португальской Примейры. Видео голов и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Уже в начале встречи Анатолию Трубину дважды пришлось спасать свою команду от пропущенных мячей. Однако в первом тайме Санта-Клара осталась в меньшинстве – красную карточку за грубый фол получил Пауло Виктор.

Трубин не смог подарить Судакову победный дебют, пропустив на последних минутах от Санта-Клары

После перерыва Павлидис открыл счет в матче после стандарта. На 75-й минуте в составе Бенфики дебютировал Георгий Судаков, украинец запомнился классным разрезным пасом в концовке игры, но атака ударом не завершилась. В компенсированное время Отаменди плохо сбросил мяч на Трубина, чем воспользовался Винисиус Лопес. Бенфика потеряла очки.

Все действия Судакова в дебютном матче за Бенфику