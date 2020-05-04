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Шикарный гол пяткой Луиса Адриано в Лиге Европы – ретро дня от Шахтера

13:32 31 Читати українською
Шикарный гол пяткой Луиса Адриано в Лиге Европы – ретро дня от Шахтера
Луис Адриано / фото из соцсетей

Пока футбол на паузе из-за пандемии коронавируса, можно еще раз насладиться красивыми голами из прошлого.

Донецкий Шахтер решил вспомнить роскошный гол Луиса Адриано в матче против Тулузы. Пресс-служба "горняков" опубликовала видео в соцсетях клуба.

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Отчетный поединок состоялся осенью 2009 года. Дончане принимали французов в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы и одержали разгромную победу со счетом 4:0. Адриано стал автором четвертого забитого мяча, переправив мяч в сетку, ударом пяткой.

В том розыгрыше Лиги Европы Шахтер уверенно выиграл свою группу, но уже на стадии 1/16 финала вылетел от английского Фулхэма.

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