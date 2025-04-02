Первый хороший момент возник 3 минуте игры. Герреро пасом с середины поля вывел Назара Волошина в выход один на один с голкипером, однако вингер Динамо пробил неудачно. Дальний удар нанес Рубчинский, голкипер львовян не без проблем отразил удар. Хороший момент возник и у Руха – Китела подал на Климчука, который несмотря на отсутствие опеки не попал по воротам.

Динамо одолело Рух и пробилось в 1/2 Кубка Украины – сенсационный Герреро, крутой дебют 23-летнего, травма зятя Суркиса

В концовке второго тайма динамовцам удалось забить. Герреро прошелся с мячом, обыграл Слюсара и отдал пас на Пихаленка, который также эффектно разбирался с игроками Руха и направил мяч в нижний угол. На 57-й минуте Холод обыгрался с партнером, отдал на Карабина, а тот развернул Дячука, однако в ворота с близкого расстояния не попал. Еще один хороший момент был у Карабина в конце матча, форвард Руха накрутил защитников и пробил по воротам, но с ударом справился Моргун.

В итоге, Динамо побеждает со счетом 1:0 и выходит в полуфинал Кубка Украины.