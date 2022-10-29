ПСЖ перестрелял Труа в поединке 13 тура Лиги 1, а каждый из суперзвездного трио отметился забитым голом. Смотрите видео голов и обзор встречи ПСЖ – Труа на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2022/23, 13-й тур

ПСЖ – Труа – 4:3

Голы: Солер, 24, Месси, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 75, (пен.) – Бальде, 3, 52, Палаверса, 88

Бальде уже на 3 минуте вывел Труа вперед в счете, но Солер с паса Неймара выровнял положение. Бальде снова вывел Труа вперед после перерыва, но Месси классным дальним выстрелом сделал счет 2:2, а чуть позже ассистировал Неймару. Мбаппе после этого реализовал пенальти, так что гол Палаверсы в конце игры уже ничего не решал.

ПСЖ вырвал победу над командой украинца – Месси забил шикарный гол с ассиста Рамоса, Неймар и Мбаппе тоже отличились

Таким образом, ПСЖ набрал 35 очков и закрепился на первой строчке, а Труа с 13 пунктами остался двенадцатым.