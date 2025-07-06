В рамках четвертьфинала КЧМ-2025 встретились Реал и Боруссия Дортмунд (3:2). Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

Реал забил первый гол уже на 10-й минуте Гонсало Гарсия замкнул подачу от Гюлера и забил свой четвертый гол на турнире. Вскоре после этого мадридцы разыграли блестящую комбинацию, которую точным ударом завершил Фран Гарсия. 2:0.

Реал вышел в полуфинал КЧМ, одолев Боруссию в матче с эпическим эндшпилем – шедевр Мбаппе компенсировал удаление Хёйсена

Дортмундцы забили свой гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте, дальним ударом отметился Байер. Реал ответил шикарным голом Мбаппе боковыми ножницами. Боруссия успела заработать пенальти в конце игры, Хёйсен сфолил против Гирасси в штрафной да еще и получил красную карточку. Сам же Гирасси одиннадцатиметровый реализовал.

Борусия имела шанс сравнять счет, но с ударом Забитцера в нижний угол справился Куртуа. В итоге, Реал вышел в 1/2 КЧМ.