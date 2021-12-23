Реал удержал победу над Атлетиком в матче 21-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Уже на 4 минуте Мадрид вышел вперед благодаря шедевру Бензема – Карим в одно касание эффектно закрутил в дальний угол. Через 3 минуты француз удвоил преимущество, получив мяч после отскока и ценой повреждения переправил мяч в ворота. Атлетик очень быстро отыгрался усилиями Сансета, однако Реал удержал победу.

Реал удержал тяжёлую победу над Атлетиком – Бензема оформил волшебный дубль за три минуты

Таким образом, "сливочные" набрали 46 очков и оторвались от второй Севильи на 8 пунктов. Атлетик с 24 баллами остался десятым.