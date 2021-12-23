Шикарный дубль Бензема в видеообзоре матча Атлетик – Реал – 1:2
08:57 - Читати українською
Реал удержал победу над Атлетиком в матче 21-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
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Уже на 4 минуте Мадрид вышел вперед благодаря шедевру Бензема – Карим в одно касание эффектно закрутил в дальний угол. Через 3 минуты француз удвоил преимущество, получив мяч после отскока и ценой повреждения переправил мяч в ворота. Атлетик очень быстро отыгрался усилиями Сансета, однако Реал удержал победу.
Реал удержал тяжёлую победу над Атлетиком – Бензема оформил волшебный дубль за три минуты
Таким образом, "сливочные" набрали 46 очков и оторвались от второй Севильи на 8 пунктов. Атлетик с 24 баллами остался десятым.
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