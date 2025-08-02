Хозяева могли открывать счет уже на 6-й минуте, однако Ндукве после паса на ближнюю штангу не попал в ворота. Еще один момент ровенчан мог реализовать Бойко, однако новичок Вереса пробил выше с близкого расстояния.

Динамо удержало победу над Вересом в стартовом матче в УПЛ

Динамо ответило своим голом на 14-й минуте. Ярмоленко отдал пас на ход Ванату, а тот эффектно вырезал мяч в сторону Шапаренко, хавбек киевлян замкнул прострел в пустые ворота. Ванат мог сам забивать во втором тайме, но Горох парировал удар форварда низом. В итоге, Динамо одержало минимальную победу.