Барселона разбила Хетафе в матче 5-го тура Ла Лиги.

Барселона повела в счете уже на 15-й минуте. Рафинья шикарным пасом с правого фланга разрезал защиту Хетафе, а Ольмо, догнав мяч, отдал его пяткой в центр на свободного Феррана Торреса, которому оставалось точно пробить – 1:0!

Барселона разгромила Хетафе – Ферран Торрес оформил дубль, Рашфорд отдал ассист

До конца первой половины испанец удвоил преимущество. Теперь Рафинья вывел его один на один с вратарем, а Торрес решил не сближаться и из-за пределов штрафной пробил в угол ворот – 2:0! Довершил погром Дани Ольмо, который точным ударом с линии штрафной расстрелял фактически пустые ворота – голевая передача в активе Рашфорда, который протащил мяч правым флангом и вытащил на себя вратаря.