Шик забил с наибольшего расстояния в истории чемпионатов Европы – цифры поражают
19:39 - Читати українською
Форвард сборной Чехии Патрик Шик переписал книгу рекордов Евро.
Патрик Шик 42’
Патрик Шик 52’
42’ Патрик Шик
52’ Патрик Шик
Гол 25-летнего игрока с центра поля оказался наиболее дальним в истории чемпионатов Европы, информирует Opta.
Шик оформил потенциальный гол Евро-2020 – сумасшедший удар с центра поля
Расстояние от точки удара до ворот Шотландии составило 49,7 ярда (45,44 метра). Это самый большой показатель с 1980 года, когда такую статистику начали фиксировать.
Добавим, что дубль Шика принес Чехии победу 2:0, а в следующем туре придется встретиться с вице-чемпионами мира – хорватами.
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