Гол 25-летнего игрока с центра поля оказался наиболее дальним в истории чемпионатов Европы, информирует Opta.

Шик оформил потенциальный гол Евро-2020 – сумасшедший удар с центра поля

Расстояние от точки удара до ворот Шотландии составило 49,7 ярда (45,44 метра). Это самый большой показатель с 1980 года, когда такую статистику начали фиксировать.

Добавим, что дубль Шика принес Чехии победу 2:0, а в следующем туре придется встретиться с вице-чемпионами мира – хорватами.

Чехия стартовала на Евро-2020 с выездной победы над Шотландией – Шик оформил шедевральный дубль