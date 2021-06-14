"В течение игры я постоянно смотрел, где стоит вратарь на случай возникновения такой ситуации. Затем, когда он вышел, я просто проверил еще раз и заметил, что он не в воротах. Я отправил мяч точно в цель. Было фантастическое ощущение – видеть , как он летит. Он вошел просто идеально. Я побежал отпраздновать это с нашими фанатами.

Шотландия – Чехия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Томаш Вацлик сегодня также был феноменальным – он нам очень помог. Если бы Шотландия забила хотя бы один, то концовка матча была бы нервной. Мы сегодня показали большую командную работу. Это очень хорошее начало. Должны подойти к следующим играм с Хорватией и Англией с такой же командной работой и энергией. Мы должны вложить в эти две игры еще больше. Я верю, что у нас все получится", – цитирует Шика официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после первого тура Чехия делит лидерство группы D с англичанами, которые минимально одолели Хорватию.

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