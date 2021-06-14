Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил один из лучших мячей в истории чемпионатов Европы.

Первый гол 25-летнего форварда в ворота Шотландии был довольно обычным, но второй стал настоящим шедевром.

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Шик подобрал отскок в центре поля и неожиданно для всех пробил по воротам. Мяч по невероятной траектории обошел голкипера шотландцев Дэвида Маршалла и успокоился в сетке ворот. Очевидно, сейчас именно этот гол является лучшим на Евро-2020.

Напомним, в группе D также выступают сборные Англии и Хорватии.

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