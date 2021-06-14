Шик оформил потенциальный гол Евро-2020 – сумасшедший удар с центра поля
17:27 - Читати українською
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил один из лучших мячей в истории чемпионатов Европы.
Патрик Шик 42’
Патрик Шик 52’
42’ Патрик Шик
52’ Патрик Шик
Первый гол 25-летнего форварда в ворота Шотландии был довольно обычным, но второй стал настоящим шедевром.
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Шик подобрал отскок в центре поля и неожиданно для всех пробил по воротам. Мяч по невероятной траектории обошел голкипера шотландцев Дэвида Маршалла и успокоился в сетке ворот. Очевидно, сейчас именно этот гол является лучшим на Евро-2020.
Напомним, в группе D также выступают сборные Англии и Хорватии.
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