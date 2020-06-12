Шик может оказаться в Испании – РБ Лейпциг тоже имеет на него планы

Форвард немецкого РБ Лейпциг Патрик Шик, права на которого принадлежат итальянской Роме, получил еще один вариант продолжения карьеры.
Чешский нападающий может оказаться в Севилье, утверждает La Razon.
Эвертон может перехватить звезду РБ Лейпциг
Нервионцы якобы готовятся перехватить Шика у РБ Лейпциг. "Быки" после полученной от Ромы скидки все же решили оформить полноценный трансфер чеха. Однако, теперь придется выдержать конкуренцию с представителями других чемпионатов. Кроме Севильи, интерес к Шику также приписывали Эвертону.
В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел 19 матчей в Бундеслиге, в которых забил 10 мячей.
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