Щенсны вспомнил оригинальную систему штрафов Аллегри – Роналду был главным пострадавшим

Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны вспомнил, как Криштиану Роналду был вынужден подарить каждому из одноклубников iMac.

"Да, теперь у каждого из нас есть iMac. Нам пришлось довольно долго ждать, потому что Криштиану не был согласен с тем удалением и настаивал, что не делал ничего неправильного. Понадобилось некоторое время, около двух месяцев споров, но каждый из нас получил iMac.

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Я думал, что был вторник, а оказалось, была среда. Аллегри позвонил мне и сказал, что все уже собрались. Когда я прибыл на тренировку с получасовым опозданием, все говорили: "О, нас ждут подарочки!" В результате купил ребятам наушники Dr. Dre Beats", – рассказал Щенсны в эфире собственной программы Prosto w Szczene.

Отметим, что Роналду пришлось делать такой ценный подарок одноклубникам после удаления в матче Лиги чемпионов против Валенсии осенью 2018 года.

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