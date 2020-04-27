Щенсны вспомнил, как потерял место в основе Арсенала из-за пагубной привычки

Голкипер туринского Ювентуса Войцех Щенсны вспомнил наказание от Арсена Венгера в период выступлений польского вратаря в лондонском Арсенале.

"В то время я постоянно курил, и Арсен Венгер прекрасно об этом знал. Он просто не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалках, а об этом уже знал я.

Щенсны вспомнил оригинальную систему штрафов Аллегри – Роналду был главным пострадавшим

Как-то после финального свистка я на эмоциях решил выкурить одну сигарету. Команда все еще была в раздевалке. Я пошел в угол душевой комнаты, чтобы скрыться от лишних глаз. Но кто-то заметил меня и доложил тренеру. Я встретился с ним несколько дней спустя. Арсен спросил, правда ли это. Я сказал "да". Он меня оштрафовал, и на этом история закончилась. Позже Венгер предупредил, что я в течение определенного времени не буду попадать в основу.

Через несколько недель я рассчитывал вернуться в игру, но Давид Оспина провел свои матчи на "отлично". Я оказался перед дилеммой – остаться и бороться за место в составе или уйти в аренду и там доказать, что я остаюсь лучшим голкипером клуба", – рассказал кипер в интервью Goal.

Напомним, что Войцех Щенсны был на контракте в Арсенале в 2009-2017 гг. Последние 2 сезона из них он провел в итальянской Роме на правах аренды.

"Наш успіх – стрес і втрачені кілограми": розбірки Ібри, Венгера, Анрі та Аллегрі – перемогти 3:0 і... вилетіти з ЛЧ