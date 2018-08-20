Щенсны: Уверен, вскоре будет первый гол Роналду за Ювентус

Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны убежден, что неудача в дебютном матче в Серии А не повлияет на результативность Криштиану Роналду.

"Роналду – отличный игрок, он сделал нашу команду более качественной. К сожалению, он не забил в матче с Кьево, но забьет свой первый официальный гол очень скоро, я уверен в этом.

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Что касается наших целей, то чтобы провести хороший сезон в Лиге чемпионов, мы должны хорошо играть в чемпионате. Если мы будем так делать, то найдем уверенность", – цитирует Щенсны Football Italia.

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