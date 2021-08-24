Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны тяжело воспринял критику в свой адрес по мотивам матча с Удинезе (2:2).

Войцех Щенсны не смог спокойно добраться домой после матча с Удинезе, чтобы поскорее забыть свою ужасную игру.

Фейлы Щенсны и нефарт Роналду в видеообзоре матча Удинезе – Ювентус – 2:2

Автомобиль польского голкипера въехал в другую машину, сообщает Сorriere dello Sport. К счастью, никто не пострадал, а Войцеха признали невиновным в совершении правонарушения, в отличие от потери очков в первом туре Серии А.

Напомним, Щенсны заработал пенальти в свои ворота, а затем привез второй гол, пытаясь продемонстрировать дриблинг.

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