Щенсны попал в ДТП после провального матча за Ювентус
22:15 - Читати українською
Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны тяжело воспринял критику в свой адрес по мотивам матча с Удинезе (2:2).
51’ Роберто Перейра
83’ Жерар Деулофеу
Пауло Дибала 3’
Хуан Куадрадо 23’
3’ Пауло Дибала
23’ Хуан Куадрадо
51’ Роберто Перейра
83’ Жерар Деулофеу
Войцех Щенсны не смог спокойно добраться домой после матча с Удинезе, чтобы поскорее забыть свою ужасную игру.
Фейлы Щенсны и нефарт Роналду в видеообзоре матча Удинезе – Ювентус – 2:2
Автомобиль польского голкипера въехал в другую машину, сообщает Сorriere dello Sport. К счастью, никто не пострадал, а Войцеха признали невиновным в совершении правонарушения, в отличие от потери очков в первом туре Серии А.
Напомним, Щенсны заработал пенальти в свои ворота, а затем привез второй гол, пытаясь продемонстрировать дриблинг.
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