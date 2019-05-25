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Щенсны понадобится операция

25 мая 18:07 45 Читати українською
Щенсны понадобится операция
Войцех Щенсны / Daily Star

Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри подтвердил, что голкиперу "Старой синьоры" Войцеху Щенсны операция.

По окончании сезона голкиперу Ювентуса Войцеху Щенсны придется лечь под хирургический нож, сообщил Массимилиано Аллегри на предматчевой пресс-конференции, передает Yahoo! Sports.

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"У Щенсны давние проблемы с коленом, и после последних обследований было принято решение сделать операцию. Он поедет с нами в Геную, а операция состоится в ближайшие несколько недель", – рассказал Аллегри.

В текущем сезоне Щенсны провел 41 матч в составе Ювентуса во всех турнирах, пропустив 32 мяча.

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Теги
Италия Войцех Щенсны Войцех Щенсны Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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