Официальный сайт Барселоны объявил о продлении контракта с Войцехом Щенсны объявил о продлении контракта с Войцехом Щенсны до лета 2027 года. Каталонский клуб очень доволен игрой польского голкипера, а потому предложил ему новый двухлетний контракт. В сентябре 2024 года Войцех подписал с Барселоной однолетний контракт на правах свободного агента.

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Согласно Marca, вратарь принял предложение от клуба несколько недель назад, но Барселона не спешила доводить этот процесс до юридического завершения.

Напомним, что Барселона неожиданно решила подписать 35-летнего Щенсны после того, как тер Штеген получил серьезную травму колена в конце сентября. Польский вратарь объявил о завершении карьеры и наслаждался отпуском в Испании, но, по его словам, он не мог отказаться от вызова каталонского клуба, в составе которого выступает его соотечественник Роберт Левандовски.