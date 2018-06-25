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Щенсны: Фанаты сборной Колумбии? Это было бы слишком глупым оправданием для Польши

11:50 144 Читати українською
Щенсны: Фанаты сборной Колумбии? Это было бы слишком глупым оправданием для Польши
Войцех Щенсны

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны прокомментировал поражение 0:3 от Колумбии во 2 туре группового этапа чемпионата мира 2018 года и вылет "Кадры" из турнира.

"Болельщиков сборной Колумбии было больше, чем польских? Это было бы слишком глупым оправданием для нас, но их фанаты действительно были невероятными. Однако в первой игре именно поддержка наших болельщиков ощущалась сильнее, но результат был таким же – поражение.

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Матч с Японией? Мы не намерены просто так дарить им три очка, чтобы они вышли в следующий этап, мы дадим бой", – цитирует Щенсны ТАСС.

Отметим, что поляки проиграли колумбийцам со счетом 0:3. Мячи в составе "кофейщиков" забили Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. Хавбека сборной Колумбии Хамеса Родригеса назвали лучшим игроком матча – он сделал 2 ассиста. Сборная Польши стала первой командой из Европы, которая после двух туров потеряла шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре сборная Польши встретится с Японией в Волгограде. Поединок состоится 28 июня.

ЧМ-2018 2 тур

Польша - Колумбия: Воскресенье 24 июня 2018

Польша
Матч окончен
0 : 3
Колумбия
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Теги
ЧМ 2018 Польша - Колумбия футбольные фанаты Япония - Польша Польша Польша Войцех Щенсны Войцех Щенсны
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