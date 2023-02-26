Французский игрок не забывает о родной команде. Усман Дембеле – воспитанник любительского клуба Эвре, который сейчас выступает в National 2. Недавно он финансово помог бывшей команде, которая находится в тяжелом положении.

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По информации RMC Sport, Дембеле перевел на счет Эвре 100 тысяч евро. На странице в Фейсбуке президент клуба Сэмюэль Бригантино и Ги Лефран, мэр города, поблагодарили игрока за его щедрость. Это не в первый раз, когда француз помогает родному клубу или городу. В мае 2020 года он поддержал сбор средств для медперсонала и различных ассоциаций, боровшихся с коронавирусом. В том же году он также присоединился к местным благотворительным организациям, занимающимся оказанием продовольственной помощи или людям в нестабильном состоянии.

В этом сезоне Дембеле по Барселоне в Ла Лиге сыграл в 18 матчах. Он забил пять голов и оформил пять результативных передач. Пока француз травмирован.