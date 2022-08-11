Спортивный директор Вереса Вячеслав Шевчук признался, что снова может водить авто, ведь получил водительское удостоверение и заплатил штраф за вождение в нетрезвом состоянии.

"Уже больше года прошло после того инцидента, который случился со мной. Буквально две недели назад я забрал права.

Когда год проходит, ты выплачиваешь штраф, и тебе отдают права. Мне отдали права в полиции. Не поступайте так, как сделал я", – заявил Шевчук на YouTube-канале ЧИСТИЙ ПІДКАсТ .

Напомним, 28 мая прошлого года Вячеслава задержала патрульная полиция Киева за вождение в нетрезвом состоянии. Он возвращался с празднования 85-летия Шахтера.

Правоохранителям тогда даже пришлось применять физическую силу, чтобы надеть наручники и усадить его в патрульное авто.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста