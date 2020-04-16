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Шевчук выделил свой самый памятный матч в Лиге чемпионов – Шахтер пострадал от команды Лужного

14:45 41 Читати українською
Шевчук выделил свой самый памятный матч в Лиге чемпионов – Шахтер пострадал от команды Лужного
Вячеслав Шевчук / Сайт Шахтера

Вячеслав Шевчук имеет достаточно воспоминаний после многолетней карьеры в составе донецкого Шахтера.

"Самый памятный матч в карьере? Для меня это игра в 2000 году на Хайбери против лондонского Арсенала в Лиге чемпионов. Запомнилось, как вышли на разминку за 30 минут до игры, а стадион пустой. Но затем был аншлаг. Еще удивились, какого классного качества там газон.

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У Арсенала был роскошный состав, одни звезды. Олег Лужный тоже тогда играл против нас, мы были с ним знакомы по сборной. Был хороший матч, мы выигрывали, потом удаление, на последних минутах пропустили и проиграли – 2:3. На мой взгляд, это был самый сильный Арсенал в истории", – подытожил Шевчук в комментарии Instagram-странице УАФ.

Добавим, что в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов 2000/01 Шахтер взял уверенный реванш у Арсенала (3:0), однако это не помогло "горнякам" пробиться в плей-офф.

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Теги
Лига чемпионов Олег Лужный Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Шахтер Шахтер Арсенал Арсенал
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