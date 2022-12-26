Шевчук вспомнил, как не мог сжиться в комнате с Селезневым
Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, как ему в свое время жилось с соседями по комнате.
"Я когда ложился спать, то сосед по комнате, Алексей Гай, с уважением относился. Без звука, тихонько.
Селезнев – слова Поворознюка: "Если я не футболист, то кто тогда, слесарь?"
А когда жил с Селезневым, то заснул, а он шумит, разговаривает. Приходилось иногда его...
Сейчас Женя в боксе прогрессирует, ищет спарринг-партнера. С позиции силы хочет. Езерский за него спрашивал, вот это хороший был бы спарринг-партнер", – сказал Шевчук в программе ПРЯМА ЧЕРВОНА.
Напомним, ныне Селезнев защищает цвет Миная, а Шевчук работает спортивным директором Вереса.
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