Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, как ему в свое время жилось с соседями по комнате.

"Я когда ложился спать, то сосед по комнате, Алексей Гай, с уважением относился. Без звука, тихонько.

Селезнев – слова Поворознюка: "Если я не футболист, то кто тогда, слесарь?"

А когда жил с Селезневым, то заснул, а он шумит, разговаривает. Приходилось иногда его...

Сейчас Женя в боксе прогрессирует, ищет спарринг-партнера. С позиции силы хочет. Езерский за него спрашивал, вот это хороший был бы спарринг-партнер", – сказал Шевчук в программе ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, ныне Селезнев защищает цвет Миная, а Шевчук работает спортивным директором Вереса.

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