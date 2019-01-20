Шевчук: Видно, что Дийе прошел школу Ювентуса

Наставник Олимпика Вячеслав Шевчук поделился впечатлением от новичков дончан Матара Дийе и Егора Клименчука.

"Матара нам удалось посмотреть во время недельного цикла в Киеве. Видно, что у него есть хорошие навыки.

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Это высокий, мощный форвард, который умеет зацепиться за мяч. Очень агрессивный в штрафной соперника, постоянно заряжен на борьбу. Видно, что он прошел школу Ювентуса, тактически хорошо подготовлен. Ему всего 20 лет, будем его развивать.

Егор Клименчук – воспитанник запорожского футбола, где всегда была хорошая школа. Это левый защитник, с хорошей левой ногой и скоростью. Он тоже молодой парень, поиграл в Беларуси и Первой лиге, но у него есть все, чтобы стать игроком основы в Олимпике", – цитирует Шевчука официальный сайт клуба.