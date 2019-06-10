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Шевчук: В действиях украинских команд происходит революция

16:52 153 Читати українською
Шевчук: В действиях украинских команд происходит революция
Вячеслав Шевчук / Footboom

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от игры сборной Украины.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"В действиях украинских команд происходит революция. Мы уже не играем кое-как – мяч вперед, а там уже как получится. В Украине есть немало талантливых исполнителей, которые могут играть в футбол, и при этом думать на поле.

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Мы это увидели в матче против сборной Сербии (5:0), в составе которой выступают игроки из топ-чемпионатов и топ-клубов. Но наши ребята уничтожили. Поэтому наших молодых игроков надо поддерживать", – сказал Шевчук в эфире телеканала Футбол.

Напомним, сборная Украины уничтожила Сербию в матче квалификации Евро-2020. Матч против Люксембурга состоится сегодня, 10 июня, в 21:45 на Арене Львов.

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