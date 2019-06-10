Шевчук: В действиях украинских команд происходит революция

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от игры сборной Украины.

"В действиях украинских команд происходит революция. Мы уже не играем кое-как – мяч вперед, а там уже как получится. В Украине есть немало талантливых исполнителей, которые могут играть в футбол, и при этом думать на поле.

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Мы это увидели в матче против сборной Сербии (5:0), в составе которой выступают игроки из топ-чемпионатов и топ-клубов. Но наши ребята уничтожили. Поэтому наших молодых игроков надо поддерживать", – сказал Шевчук в эфире телеканала Футбол.

Напомним, сборная Украины уничтожила Сербию в матче квалификации Евро-2020. Матч против Люксембурга состоится сегодня, 10 июня, в 21:45 на Арене Львов.

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