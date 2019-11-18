Шевчук убежден, что сборная Украины стала причиной высокой результативности Яремчука

Эксперт программы "Великий футбол" Вячеслав Шевчук заявил, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук вышел на новый уровень, выступая под руководством Андрея Шевченко.

"Относительно Яремчука хочу сказать, что сильно ему в этом году помогла сборная Украины. Мы помним, когда он впервые получил приглашение в национальную команду, то выглядел не совсем уверенно.

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Шевченко убрал других нападающих и постоянно давал ему возможность прогрессировать. Это он и демонстрирует и в сборной, и в клубе. Человек растет, прогрессирует и показывает качественную игру", – сказал Шевчук.

Добавим, что именно Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в квалификации к Евро-2020. В его активе 4 гола в 7 матчах. Форвард дважды забивал сборной Сербии (и в домашнем, и в гостевом матче) и по голу Люксембургу и Португалии.

Кроме того, в текущем сезоне Роман уже сыграл 21 матч за бельгийский Гент во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и стал автором четырех результативных передач.

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