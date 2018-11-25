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Шевчук: У Зари был только один момент – они с него забили

16:48 49 Читати українською
Шевчук: У Зари был только один момент – они с него забили
Вячеслав Шевчук / ФК Олимпик

Наставник Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча против Зари в 16 туре УПЛ.

"Сегодня была равная игра. Для нас каждый матч как последний. Возможно, Заря где-то третья команда чемпионата, но считаю ничейный результат справедливым. У них был только один момент – угловой, после которого они забили.

Олимпик и Заря расписали боевую ничью

Во втором тайме изменили игру, выпустили двух нападающих, сделали вертикализацию. Но в итоге ничья – думаю, закономерно. Пенальти был стопроцентным, Шиндер правильно подставился. Был еще стопроцентный 11-метровый – не знаю, как арбитр трактует, но мяч попал защитнику в руку.

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Мы играем только на победу. У нас нет задачи отбиваться", – сказал Шевчук в эфире ТК "Футбол 1".

Украина16 тур

Олимпик - Заря: Воскресенье 25 ноября 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 1
Заря
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Олимпик - Заря Олимпик Олимпик Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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