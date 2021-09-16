"Шахтер неправильно сыграл тактически. Шериф прессинговал только в тех моментах, когда "горняки" выходили от ворот. Это фишка Де Дзерби, получить пространство за спиной защитников соперника и использовать его. К сожалению, этого не произошло. Юрий Вернидуб все проанализировал. Уверен, что наставник смотрел и матчи Сассуоло, когда Де Дзерби тренировал эту команду.

Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

В прошлой игре центральный нападающий, два инсайды и фланговые игроки классно перемещались при прессинге, особенно четко это было видно в первой половине первого тайма. Де Дзерби попал на крючок к Вернидубу.

В чемпионате Украины у Шахтера тоже есть проблемы. Все знают, что "горняки" атакуют через центр, вот соперники и приспособились. Ранее фланговые защитники высоко поднимались, а крайние вингеры заходили в центр. Так, сейчас Шахтер действует по-другому, это стиль Де Дзерби, но я в шоке от того, что сегодня произошло. Футболисты Шерифа были дисциплинированными, мотивированными, голодными, а Шахтер просто вышел на поле и держал мяч. Да, "горняки" создали несколько моментов, но это было ни о чем. Молдаване хорошо перекрывали все зоны на подступах к своей штрафной", – цитирует Шевчука Команда 1.

Напомним, следующий матч Лиги чемпионов Шахтер проведет в Киеве против Интера.

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