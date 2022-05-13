Шевчук стал тренером сборной Украины U-19
В тренерском штабе Владимира Езерского пополнение. Вячеслав Шевчук стал ассистентом своего экс-одноклубника по Шахтеру.
О назначении Шевчука ассистентом Езерского сообщил Игорь Бурбас – журналист ТК "Футбол" в своем Telegram-канале.
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По его словам, новая должность не будет мешать работе Шевчука в Вересе. Он останется спортивным директором ровенского клуба и будет совмещать административную деятельность с работой в юношеской сборной.
Вскоре команда Украины U-19 приступит к подготовке к элит-раунду отбора юношеского Евро-2022, который в июне состоится в Нидерландах. Соперниками "сине-желтых" станут Нидерланды, Сербия и Норвегия.
Интересно, что как раз сегодня Вячеславу Шевчуку исполнилось 43 года. Тренерская карьера экс-защитника Шахтера и сборной Украины на взрослом уровне ограничивается Олимпиком, в котором он работал ассистентом Руслана Ротаня, а позже – и главным тренером.
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