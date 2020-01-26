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Шевчук сравнил Динамо и Зарю и спрогнозировал первую тройку УПЛ по итогам текущего сезона

09:55 152 Читати українською
Шевчук сравнил Динамо и Зарю и спрогнозировал первую тройку УПЛ по итогам текущего сезона
Вячеслав Шевчук / фото из открытых источников

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук убежден, что "горняки" смогут удержать свое преимущество над конкурентами в текущем розыгрыше УПЛ.

"Шахтер первое место не отдаст. Эти вопросы, считаю, даже не должны обсуждаться. Я не знаю, как у коллективов пройдут тренировочные сборы, но сейчас моя тройка призеров выглядит так: 1.Шахтер, 2. Заря, 3. Динамо. Луганчане сейчас выглядят лучше киевлян", – цитирует Шевчука zbirna.com.

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Напомним, сейчас турнирную таблицу УПЛ возглавляет Шахтер. "Горняки" опережают Динамо на 14 очков, а Зарю – на 16. Хорошие шансы попасть в топ-3 имеют Десна и Александрия, которые отстают от команды Скрипника на 1 очко.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря УПЛ Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Шахтер Шахтер
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