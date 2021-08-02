"Не стоит забывать об опыте Луческу. До его прихода Динамо было на таком дне, что и Игорь Суркис не знал, как оттуда выбраться. Другому тренеру было бы очень сложно что-то изменить. Он многих игроков вывел на другой уровень – как молодых, так и опытных. К Луческу практически ни один игрок Динамо не играл в стартовом составе сборной Украины. В прошлом году благодаря Мирче киевляне в Украине выиграло все, что можно.

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В этом году будет сложно это повторить, потому что Шахтер уже не тот, что был в прошлом году. Я считаю, что все-таки Шахтер станет чемпионом. Очень важно, что Де Дзерби – это тренер с харизмой, ведь тренер без харизмы – это очень сложно. Мы увидим хороший чемпионат, я жду эти матчи, будет очень интересно посмотреть противостояние Шахтера и Динамо. "Горняки" полностью отберут у киевлян мяч, Динамо будет только контратаковать.

Динамо особенно никем не усилилось. Взяли Кулача, но ему будет сложно. В каких-то матчах он поможет, но это немного другой уровень. Ему нужно время. Не особо верю, что Шкурин и Рамирес станут усилением", – цитирует Шевчука Tribuna.

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