Шевчук спрогнозировал фаворита в борьбе за второе место УПЛ

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поразмыслил относительно борьбы за вторую путевку в Лигу чемпионов.

"Я видел, как прошли зимние сборы все претенденты на второе место. До карантина Заря по игре выглядела лучше чем Динамо и Десна.

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Посмотрим, как сложится ситуация после вынужденного отпуска. У Виктора Скрипника очень достойный коллектив", – сказал Шевчук в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Заря после 23-х туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков, Динамо идет третьим. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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